На избирательных участках Зеленодольского района 70 человек привились от гриппа

На трех избирательных участках Зеленодольского района Татарстана жители могут сделать прививку от гриппа. Прививочные бригады Центральной районной больницы работают сегодня с 8.00 до 13.00 в Васильевской школе №3, в городской школе №11 и в Зеленодольском судостроительном колледже.

Привиться могут лица старше 18 лет вакциной «Совигрипп». Как объясняют специалисты, антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Прививка делается однократно внутримышечно.

«На 11.00 на трех участках 70 человек, после обеда ожидаем большее количество людей», — рассказали «Татар-информу» в администрации Зеленодольского района.

Напомним, что с 7 утра в Татарстане открылись избирательные участки на выборах муниципальных депутатов. В более чем 36 муниципалитетах работают 175 участков и 41 территориальная избирательная комиссия.

Сегодня татарстанцы выбирают муниципальных депутатов, в том числе одного депутата Казанской городской Думы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу в Приволжском районе Казани. Участки закроются в 20.00.

Накануне Раис республики Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность на участках в единый день голосования.