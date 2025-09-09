Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В единый день голосования на избирательных участках в Татарстане можно будет привиться от гриппа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врио министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«По согласованию с председателем избирательного участка можно будет разместить вакцинальную бригаду. Так что у тех, кто придет на выборы 14-го сентября, будет возможность там же привиться», – сказал Альмир Абашев.

После пресс-конференции врио министра здравоохранения привился от гриппа вакциной «Ультрикс Квадри».