На избирательных участках в Нижнекамске можно будет привиться от Сovid-19 и гриппа

11 сентября в Нижнекамске в учебных заведениях, где расположатся избирательные участки, все желающие смогут привиться от Сovid-19 и гриппа. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Нижнекамского района.

В воскресенье состоятся дополнительные выборы депутата городского Совета IV созыва по Шинниковскому одномандатному избирательному округу №9. Традиционно во время выборов будут работать выездные прививочные бригады, которые расположатся в школе №7, гимназии №25 и лицее №35.

Прививаться от гриппа можно будет вакциной «Совигрипп», от коронавируса — «Спутником V». «Эту вакцину будут делать и внутримышечно, и новым способом — интраназально. Метод введения вакцины пациент выберет самостоятельно», — уточнили в администрации.

Выездные прививочные бригады будут работать с 7.00 до 20.00. При себе также нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Единый день голосования пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На входе будет проводиться бесконтактная термометрия, избирателям будет предложена маска, также предусмотрена возможность обработки рук антисептическими средствами. В помещениях для голосования члены комиссий будут работать, соблюдая необходимые правила дистанцирования.