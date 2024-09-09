На избирательных участках от гриппа привились больше 2,6 тысячи казанцев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В единый день голосования на избирательных участках Казани против гриппа привились 2 661 человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Пункты здоровья», где казанцы могли пройти вакцинацию и защитить свой иммунитет от гриппа, располагались по 85 различным адресам города.

В столице Татарстана продолжают работать мобильные пункты вакцинации у станций метро. «Со дня открытия, 26 августа, в мобильных пунктах вакцинации привилось 9 290 человек», – добавили в горздраве.

Самые посещаемые места для вакцинации в Казани находятся на станциях метро «Проспект Победы» и «Яшьлек». Там сделали прививку около 1,8 тыс. человек. На станциях «Дубравная» и «Площадь Тукая» вакцинировалось примерно 1,6 тыс. жителей. Меньшей популярностью пользуется станция «Козья слобода», где прививки получили около 1,2 тыс. казанцев. Почти 1 тыс. людей выбрали для вакцинации станцию «Авиастроительная».

Пункты вакцинации у метро работают с 8.00 до 18.00, привиться там могут взрослые от 18 лет при предъявлении паспорта.