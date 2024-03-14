На избирательных участках Лаишевского района отметят Масленицу

В дни президентских выборов, с 15 по 17 марта, на некоторых избирательных участках в Лаишевском районе будет отмечаться Масленица. Все желающие смогут принять участие в народных забавах и угоститься аппетитными блинами. Также на участках выступят артисты из местных клубных формирований.

В районном Доме культуры в Лаишево на избирательном участке 16 и 17 марта будут представлены хлебобулочные изделия от местного пищекомбината.

«Ярмарка в Лаишеве на избирательном участке в РДК традиционно проходит каждый год. Также все желающие могут купить хлебобулочные изделия от Лаишевского пищекомбината», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Председатель территориальной избирательной комиссии Лаишевского района Елена Сюнина отметила, что в муниципалитете зарегистрировано 45 799 избирателей, для проведения выборов задействованы 53 участковые избирательные комиссии, включая одну временную – на территории международного аэропорта «Казань».

Эти комиссии работают на территориях учреждений образования, культуры, здравоохранения, спортивных объектов, административных зданий и магазинов.

Кроме того, на 10 участках, в которых численность избирателей превышает 50 человек, а автобусное сообщение отсутствует, будут установлены передвижные пункты голосования. Всего в работе избирательных комиссий задействованы 345 сотрудников.

В дни голосования избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).