На избирательную кампанию по допвыборам в Госсовет РТ кандидаты потратили 1,9 млн рублей

На избирательную кампанию по дополнительным выборам депутатов Госсовета Татарстана в Азинском и Студенческом одномандатных округах кандидаты потратили 1,9 млн рублей. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на заседании президиума парламента РТ.

«Специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов открыли все девять зарегистрированных кандидатов. В целом на специальные избирательные счета поступили денежные средства на общую сумму 1 953,9 тыс. рублей. Общая сумма расходов на проведение избирательной кампании всех кандидатов составила 1 941, 9 тыс. рублей», – рассказал глава Центризбиркома.

По словам Кондратьева, все кандидаты сдали в установленные законом сроки итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств созданных ими избирательных фондов. Один кандидат вернул остаток неиспользованных средств со специального избирательного счета жертвователям.

Председатель ЦИК отметил, что на проведение избирательной кампании по дополнительным выборам в бюджете Татарстана было предусмотрено 800 тыс. рублей.

В этой сумме были заложены расходы на изготовление бюллетеней (более 444 тыс. рублей), а также на изготовление информационных листовок, плакатов о кандидатах в депутаты, специальных трафаретов со шрифтом Брайля для голосования граждан с ограничениями по зрению, выплаты компенсации, оплаты труда членам избиркомов.

«Все средства, выделенные из республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов, использованы полностью», – подчеркнул Кондратьев.