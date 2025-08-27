На IX Всемирном форуме татарской молодежи избрали председателя и его заместителей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На пленарном заседании IX Всемирного форума татарской молодежи делегаты избрали председателя организации и его заместителей. Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар, заместитель председателя Национального совета «Милли шура», депутат Госсовета РТ Данис Шакиров поздравил Райнура Хасанова с избранием на новый срок и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

В рамках пленарного заседания также были определены участники рабочих органов форума. Делегаты избрали представителей в мандатную комиссию, секретариат, отчетную и редакционную комиссии. Также были избраны члены совета форума. В него, в частности, вошла заместитель главного редактора татарской редакции ИА «Татар-информ» Зиля Мубаракшина.

На основании устава совет из 50 членов председателем форума единогласно избрал Райнура Хасанова.

«Райнур Хасанов – один из активных участников татарской национальной жизни, рос, воспитывался в этой среде. Учился в знаменитой татарской гимназии в Белебее, а также в татарско-турецком лицее в Казани. Имеет организаторские способности, умеет собирать вокруг себя татарскую молодежь, чувствовать на себе ответственность. В нем есть проницательность, опыт работы с государственными, национальными, религиозными организациями», – представил членам совета Райнура Хасанова Данис Шакиров.

Он напомнил, что форум объединяет молодежь до 35 лет. «Об этом сказано в уставе, после 35 лет человек не может быть ни председателем, ни членом совета. Активистом быть может. Председатель форума избирается на два года. Члены совета – это самые активные, думающие наши молодые ребята и девчата, татарская молодежь в полном смысле, что подтверждает масштабность и обширность молодежного движения, существующего внутри татарского мира», – сказал Данис Шакиров.

Райнур Хасанов предложил кандидатуры трех заместителей: Тимерхана Шайхутдинова, Алины Сабитовой и Айдара Шайхина. Также он отметил, что на следующем заседании совета будут определены рабочие группы.

В форуме приняли участие 335 делегатов из 68 регионов РФ и 27 стран. Мероприятие завершилось торжественным вручением наград активистам. Заслуженная артистка Татарстана Саида Мухаметзянова исполнила песню «Туган тел». IX Всемирный форум татарской молодежи объявлен закрытым.

Зиля Мубаракшина