На IV Казанском глобальном молодежном саммите выступит блогер Ксения Дукалис

Открытие IV Казанского глобального молодежного саммита пройдет в формате научно-популярного ток-шоу «Образование в эпоху глобальных изменений: как учиться и строить карьеру в мире, где ИИ осваивает навыки быстрее человека», модератором которой станет российский блогер-просветитель, ведущая и диджей, соосновательница брендов «Река», «Поток» и ведущая шоу «Без Суфлера» Ксения Дукалис, чья аудитория насчитывает более 300 тыс. подписчиков. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе саммита.

«Я безумно рада, что вопросы влияния искусственного интеллекта на образование и на нашу цивилизацию, в принципе, поднимаются так обширно. И мне безумно интересно, что скажут эксперты. Потому что быть резким критиком или же, напротив, исключительно апологетом не хотелось бы. Надеюсь, мы все обменяемся опытом и найдем какие-нибудь работающие стратегии», – прокомментировала для агентства Ксения Дукалис.

Вместе с гостями она обсудит, как технологии и искусственный интеллект меняют профессию и образование, какие навыки становятся критически важными, и какие профессии будут востребованы завтра.

Вопросы ток-шоу охватят самые острые вызовы: исчезновение профессий, необходимость переквалификации каждые 5 лет, роль ИИ в школах и университетах, баланс между техническими знаниями и софт-скиллс. Завершится обсуждение общим вопросом к залу и зрителям: «Что каждый может начать делать завтра – школьник, студент, взрослый специалист – чтобы быть готовым к будущему?».