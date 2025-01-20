На итоговой коллегии Минкульта РТ показали отрывок из спектакля «Однажды на ярмарке...»

В Татарстане победители регионального этапа VI сезона Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье» - Детская татарская театральная студия «Апуш» - представили на итоговой коллегии Минкульта РТ отрывок из спектакля.

Как сообщает пресс-служба министерства, театральный перформанс прошел в рамках открытия нового здания Татарского театра имени Г. Камала. Гостями мероприятия стали Раис республики Рустам Минниханов, министр культуры России Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие.

Воспитанники Детской татарской театральной студии «Апуш» представили перед гостями эпизод из спектакля «Мәкәрҗәдә театр» («Однажды на ярмарке...»).

Автором инсценировки стал заслуженный артист Татарстана, артист Татарского театра им. Г. Камала Ильтазар Мухаматгалиев, режиссерами выступили народные артисты РТ Зульфия Валеева и Миляуша Шайхутдинова.

Напомним, что Детская татарская театральная студия «Апуш» представляет Татарстан на окружном этапе VI сезона Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье» в номинации «Детские театральные коллективы и студии», который проходит с января по февраль в регионах Приволжского федерального округа. В номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» республику представит спектакль «Квадратура круга» студенческого театра «ЭОС» на базе Российского госуниверситета правосудия.

Фестиваль проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

фото: Минкульт РТ