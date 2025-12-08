На «Итоги года с Владимиром Путиным» пришло много вопросов о пьяных водителях без ОСАГО

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступает значительное число жалоб на водителей в состоянии алкогольного опьянения, управляющих автомобилем без полиса ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой.

«У нас сейчас идет подготовка к прямой линии президента РФ, и тут очень много болезненных историй о том, что люди попали в ДТП на трассе, там были маленькие дети, были разбиты авто, и все это случилось по вине пьяного водителя, который ездит без ОСАГО… Вот этих обращений, которые мы видим к президенту РФ, очень много», – рассказывает Лазарева.

Ранее сообщалось, что россияне послали Владимиру Путину более 314 тысяч вопросов. Задать свой вопрос президенту РФ можно на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), по телефону 8–800–200–40–40, через СМС-сообщения на номер 0–40–40, а также чат-бот в мессенджере МАХ. Время начала «Итогов года» – 19 декабря 12:00. Вопросы будут приниматься до самого окончания трансляции программы.