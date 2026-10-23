Новый центр «Ак-Илбирс»: как Татарстан спасает популяцию снежного барса

Открытие центра приурочено к Международному дню сохранения снежного барса, установленному по инициативе Киргизии резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В мероприятии приняла участие делегация Татарстана.





«Древний символ, который объединяет народы»

В Киргизии на территории Иссык-Кульского государственного природного заповедника сегодня открылся научно-исследовательский центр «Ак-Илбирс». Церемония приурочена к Международному дню сохранения снежного барса и прошла с участием делегации из Татарстана во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Мероприятие началось с символического действа: официальные лица прошли по «Тропе единства», где развязали традиционный узел (боо). Этот шаг ознаменовал собой старт совместной работы и открытие нового научного комплекса.

«Сегодня для нас по-настоящему знаковое событие: мы открываем в Кыргызской Республике научно-исследовательский центр «Ак-Илбирс». Снежный барс – это не просто редкий хищник, а древний символ, который объединяет наши народы. Крылатый барс – знак благородства и силы, восходящий еще к традициям волжских булгар», – сказал на церемонии открытия Минниханов.

Собравшихся поприветствовал председатель Кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев.

«Рад приветствовать вас на этом прекрасном событии – открытии научно-исследовательского и реабилитационного центра «Ак-Илбирс»». Добро пожаловать! Гостеприимный кыргызский народ встречает вас на берегу жемчужины Центральной Азии – озера Иссык-Куль», – сказал он.

Адылбек Касымалиев напомнил об указе Президента страны о признании снежного барса национальным символом.

«В указе отмечается, что снежный барс является не только символом природного богатства, культурного благополучия, но также индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает одну треть глобальной территории. Потеря в природе снежных барсов приведет к риску нарушения хрупкого экологического баланса», – отметил он.

В мероприятии также приняли участие министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора РК Акыл Токтобаев, ученые и эксперты.

«Снежный барс – наш общий природный капитал»

В церемонии открытия приняли участие председатель попечительского совета Межрегиональной Ассоциации «Ирбис» Али Узденов и инвестор проекта Хавиля Хуснуллина. Узденов отметил, что участие бизнеса в подобных инициативах – это вклад в будущее: «Государство, наука и бизнес объединились здесь ради одного – чтобы ирбис навсегда остался хозяином гор. Снежный барс – это наш общий природный капитал, и наш долг – передать его будущим поколениям».

После официальной части гости приступили к знакомству с комплексом. Экскурсию по новому центру провели министры экологии двух республик – Азат Зиганшин и Акыл Токтобаев. Они представили гостям высокотехнологичные лаборатории с ветеринарным блоком и операционной, где уже совсем скоро начнется спасение и реабилитация редких животных. Все работы идут в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Кульминацией деловой программы стала передача комплексной научной стратегии по сохранению снежного барса. Сертификаты о передаче научной программы по сохранению снежного барса, разработанной под руководством член-корреспондента РАН Сергея Найденко, были торжественно вручены главе Кабмина Киргизии и Раису Татарстана. Курирует и координирует проект по сохранению снежного барса в Татарстане Министерство экологии Республики Татарстан.

«Сохранение снежного барса – это не только научная и природоохранная задача, но и вопрос ответственности государства, науки и бизнеса. Передача комплексной научной программы – это наш прямой вклад в то, чтобы редкий вид не просто выжил, а получил надежную защиту на десятилетия вперед. Татарстан готов делиться своими наработками и исследованиями с нашими кыргызскими коллегами», – подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин.

Завершилась церемония открытия закладкой символической аллеи, которая станет живым памятником этому историческому дню.

«Новая страница истории в деле сохранения снежного барса»

Дата открытия центра приурочена к Международному дню сохранения снежного барса, установленному по инициативе Киргизии резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы открываем новую страницу истории в деле сохранения снежного барса – нашу вторую площадку научно-исследовательского центра. Он открывается здесь, на Иссык-Куле. Первая площадка открыта в Республике Алтай по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Сегодня открывается центр, который также будет помогать в научно-исследовательской работе. Здесь будут размещены ветеринарный блок, кормовой блок, а самое главное – сердце центра, научно-исследовательский корпус, в здании которого разместится лучшая лаборатория по генетике, изучению снежного барса, в которой будут работать ученые Российской академии наук, КФУ и Киргизии», – рассказала журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Центр «Ак-Илбирс» станет второй взаимодополняющей площадкой единой научно-практической системы сохранения снежного барса – от Алтая до Иссык-Куля. Первая площадка – Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» – создана в Республике Алтай по поручению Раиса РТ и при поддержке Минэкологии РТ, компании «Татнефть», Академии наук РТ, КФУ и межрегиональной Ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса „Ирбис“».

Центр расположен в пределах естественного ареала вида и располагает инфраструктурой полного цикла: вольерным комплексом, лабораториями, ветеринарным блоком со стационаром и операционной. Стартовую репродуктивную группу составляют три особи из Киргизии, переданные по соглашениям о научно-исследовательском сотрудничестве. Научное сопровождение ведется Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Создание второго центра «Ак-Илбирс» поддержали Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президент Киргизии Садыр Жапаров.

Центр на Иссык-Куле предназначен для спасения, лечения и реабилитации редких животных. В его составе – операционные блоки, цифровая рентгенодиагностика, генетическая лаборатория и ветеринарный блок. Общая площадь составляет 1 600 кв. м. Здесь разместятся административное, лабораторное и ветеринарное здания, музейно-конгрессный блок и жилой корпус.

В центре будут работать российские и киргизские специалисты: планируются мониторинг популяции, генетические исследования, создание биобанка, разработка программ сохранения и реинтродукции вида, обмен студентами и молодыми учеными.

В день открытия на площадке начала работу международная научно-практическая конференция по сохранению снежного барса с участием ученых и экспертов.

Снежный барс имеет особый статус. Крылатый барс изображен на гербе Татарстана, а в Киргизии ирбис признан национальным символом страны.

Необходимость проекта подтверждают данные о численности вида. В России сейчас насчитывается 94 особи снежного барса. В Киргизии, по данным первой комплексной оценки популяции, представленной в 2025 году совместно с международными экспертами, обитает от 234 до 349 особей – это одна из крупнейших национальных популяций в мире.

Фото предоставлены пресс-службой Минэкологии РТ