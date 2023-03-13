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На исправительные работы отправили жительницу РТ за нежелание платить алименты
На исправительные работы решением суда отправлена 31-летняя жительница села Старые Матаки. Суд признал женщину виновной в неуплате алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В суде было установлено, что с мая по ноябрь 2022 года женщина не платила алименты. Долг за это время достиг 60 тыс. рублей. За это женщину привлекли к административной ответственности.
Всего с 2018 года долг нерадивой матери по алиментам превысил 340 тыс. рублей. Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
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