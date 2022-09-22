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Происшествия
22 сентября 2022  13:48
Дмитрий Шатров

На исправительные работы отправили жительницу Арска за миллион долга по алиментам

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Прокуратура Арского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Суд признал ее виновной в неоднократной неуплате средств на содержание детей.

Как было установлено в суде, с мая 2016 года по решению суда женщина должна была выплачивать средства на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако она без уважительных причин уклонялась от уплаты алиментов, за что была подвергнута административному наказанию в виде 100 часов обязательных работ. Несмотря на то, что подсудимую лишили родительских прав, должных выводов она для себя не сделала.

Общий долг по алиментам превысил 1 млн рублей.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства. 

 

#алименты #суд
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