На исправительные работы отправили родителей из РТ, которые не выплачивали алименты сыну

Супругов из Лениногорского района республики отправили на исправительные работы за невыплату алиментов на сына. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Всего родители задолжали ребенку 325 тыс. рублей. Ранее суд лишил их родительских прав и обязал выплачивать на содержание сына четверть дохода каждый месяц в то время, как ребенок находился на опекунстве у родного брата.

Какое-то время алименты взимались с зарплаты супругов, однако в один день они уволились и перестали выплачивать средства. На работу они больше не устраивались, от явки в отделение приставов уклонялись. Тогда суд отправил мужчину под арест на 10 суток, а женщину на 70 часов обязательных работ.

Однако после наказания родители по-прежнему продолжали уклоняться от выплаты алиментов, лишь ограничивались редкими подарками по особым случаям. В связи с этим на них завели уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Суд назначил обоим полгода исправительных работ с удержанием четверти дохода на содержание ребенка.

С начала года судебные приставы Татарстана завели 391 уголовное дело на неплательщиков алиментов.