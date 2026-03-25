Происшествия 25 марта 2026 15:58

На исправительные работы отправили казанца за пьяное вождение

Вахитовский суд Казани приговорил Дамира Мухаметдинова к 300 часам исправительных работ, а также лишил его прав на два года за пьяное вождение.

Перед тем как сесть за руль мужчина выпил бутылку пива, а когда его остановили сотрудники ДПС, Мухаметдинов отказался от медицинского освидетельствования.

Ранее, Дамир Мухаметдинов уже был привлечен к ответственности за пьяное вождение. Тогда суд приговорил его к лишению прав на 1,5 года, а также штрафу размером в 30 тыс. рублей.

#пьяное вождение автовобиля #госавтоинспекции казани #гаи
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

Аюпова с Шурале в руках рассказала в СФ о защите героев сказок от патентных троллей

