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Ру Тат
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Происшествия
24 мая 2022  17:45
Павел Климчак

На исправительные работы отправилась жительница РТ за долги по алиментам на 680 тысяч

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По решению суда, 31-летняя жительница Азнакаево была обязана выплачивать деньги на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако с ноября 2021 года женщина четыре месяца уклонялась от выплаты алиментов, задолжав более 45 тысяч рублей.

При этом ранее ее уже привлекали к административной ответственности за невыполнение обязательств по алиментам. Общий долг неплательщицы составил более 680 тысяч рублей.

На нее возбудили уголовное дело за неуплату алиментов, свою вину она признала. Тогда суд отправил ее на исправительные работы на восемь месяцев. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#долг по алиментам
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