На ипподроме Арска пройдут автогонки на «Запорожцах»

27 февраля на ипподроме Арска состоятся автогонки на «Запорожцах». Событие приурочено к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает «Арск-информ».

По словам руководителя республиканского клуба любителей автомобиля «Запорожец» и ретромашин Ильнура Яруллина, для участия в автогонках у «Запорожцев» должен быть заводской двигатель. Также автомобили должны быть в хорошем техническом состоянии, с исправной тормозной системой.

Машина должна быть оборудована огнетушителем, жилетом, аптечкой и каской.

«Ничего лишнего быть не должно. Должны быть исправны ремни безопасности. Участникам автогонок необходимо иметь водительское удостоверение», — обозначил условия участия в автогонках Ильнур Яруллин.

Для женщин будет организован отдельный заезд. Такой опыт в гонках имеется. «В прошлом году и женщины показали красивую гонку. Если будут желающие, и в этом году планируем заезд среди женщин», — цитирует издание руководителя республиканского клуба.

Начало запланировано на десять утра.