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Общество
27 февраля 2022  00:46

На ипподроме Арска пройдут автогонки на «Запорожцах»

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27 февраля на ипподроме Арска состоятся автогонки на «Запорожцах». Событие приурочено к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает «Арск-информ».

По словам руководителя республиканского клуба любителей автомобиля «Запорожец» и ретромашин Ильнура Яруллина, для участия в автогонках у «Запорожцев» должен быть заводской двигатель. Также автомобили должны быть в хорошем техническом состоянии, с исправной тормозной системой. 

Машина должна быть оборудована огнетушителем, жилетом, аптечкой и каской. 

«Ничего лишнего быть не должно. Должны быть исправны ремни безопасности. Участникам автогонок необходимо иметь водительское удостоверение», — обозначил условия участия в автогонках Ильнур Яруллин. 

Для женщин будет организован отдельный заезд. Такой опыт в гонках имеется. «В прошлом году и женщины показали красивую гонку. Если будут желающие, и в этом году планируем заезд среди женщин», — цитирует издание руководителя республиканского клуба.

Начало запланировано на десять утра.

#арский район #автогонки
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