На инвестпрограммы в сфере ЖКХ Татарстан направит 33 млрд рублей

Для модернизации коммунального комплекса в 2026 году в Татарстане будет действовать 75 инвестиционных программ на общую сумму 33 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов.

«У нас порядка 75 инвестпрограмм предусмотрено в целом по республике, мы их оцениваем в 33 млрд рублей. Львиную долю занимает теплоснабжение. Кроме того, проводятся работы по водоснабжению, водоотведению и электричеству», – сообщил он.

Гайнутдинов отметил, что потребность в инвестициях в отрасли на сегодняшний день гораздо выше.

«Достичь стабилизации платежей и износа объектов коммунальной инфраструктуры можно только при совместном направлении всех финансовых ресурсов – бюджетных и внебюджетных средств», – сказал он.

Целевые средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры запланированы в объеме более 1 млрд рублей.