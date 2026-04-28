На инвесткарту Татарстана добавили 41 объект культурного наследия

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан разместило на портале invest.tatartan.ru и инвестиционной карте investmap.tatarstan.ru объекты культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении и обладают инвестиционным потенциалом. Данные сформированы при участии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«В республике действует механизм, позволяющий приобретать объекты культурного наследия по льготной цене – всего за один рубль. Кроме того, для таких проектов предусмотрены льготные кредиты: стандартная ставка составляет 9%, а для отелей – всего 6%», – рассказал председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин на пресс-конференции «Татар-информа».

По словам главы профильного ведомства, такие инициативы способствуют не только сохранению культурного наследия, но и развитию туризма и городской среды.

«Наша цель – не только восстановить объекты, но и дать им вторую жизнь, вовлекая в экономический оборот через понятные модели реализации и доступные меры государственной поддержки», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.