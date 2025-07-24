На инвестфоруме в Ташкенте подписаны соглашения на 30,5 млрд долларов

В дни проведения четвертого Международного инвестиционного форума в Ташкенте были подписаны соглашения на сумму 30,5 млрд долларов. Это на 15% больше по сравнению с прошлым годом и почти в четыре раза превышает показатель первого форума 2022 года, сообщает ИА «Дунё».

«За последние семь лет Узбекистан прошел путь от закрытой экономики к динамично развивающемуся инвестиционному хабу, который все более привлекает внимание международного бизнеса и капитала. Отражением кардинальных изменений в экономической модели страны стали показатели ВВП», – говорится в сообщении.

Так, по данным Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт Узбекистана увеличился с 69,7 млрд долларов в 2017 году до 115 млрд долларов в 2024 году. Реальный рост ВВП в прошлом году составил 6,5%.

Объемы производства в секторе обрабатывающей промышленности увеличились в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом. При этом ее доля превысила 85% от общего промышленного выпуска – это один из лучших показателей среди стран Центральной Азии.

Кроме того, валовая добавленная стоимость промышленности увеличилась в десять раз – с 2,7 млрд долларов до 28,8 млрд долларов. К 2030 году планируется довести добавленную стоимость промышленности до 45 млрд долларов.

В экономику Узбекистана с 2017 по 2024 год привлечено 188 млрд долларов инвестиций в основной капитал, из которых 87 млрд долларов составили иностранные вложения. Число предприятий с участием зарубежного капитала превысило 16 тыс., что на 3,2 тыс. больше, чем в 2017 году.

«Важным шагом в стратегии привлечения инвестиций стало создание Национального инвестиционного фонда (УзНИФ). Начальная стоимость активов фонда составляет 1,68 млрд долларов. По словам CEO по Центральной Азии Templeton Global Investments Мариуса Дана, многие международные институциональные инвесторы, признавая эффективность проводимых в стране реформ и понимая, в каком направлении движется республика, хотят инвестировать в Узбекистан. В этой связи УзНИФ представляет собой отличную возможность для инвесторов получить доступ к диверсифицированному портфелю компаний и к инвестициям в экономику страны в целом», – отмечается в сообщении.

В июне в Ташкенте прошел четвертый Международный инвестиционный форум. Он собрал более 8 тыс. участников, в том числе около 3 тыс. представителей почти 100 государств.