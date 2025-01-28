На иностранного студента завели уголовное дело за попытку дать взятку преподавателю

У иностранного студента одного из технических колледжей Казани образовалась академическая задолженность по ряду предметов из-за чего его хотели исключить из учебного заведения.

В октябре прошлого года он предложил куратору своей группы взятку в размере 50 тысяч рублей за содействия в получении хороших оценок по дисциплинам, по которым у него имелись задолженности. Однако о предложении студента преподаватель сообщил в полицию.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.