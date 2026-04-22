На «Иннопроме» в Ташкенте «Татнефть» представила опыт циркулярной экономики

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Компания «Татнефть» поделилась опытом построения экономики замкнутого цикла на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Об этом сообщила газета «Нефтяные вести».

Компания представила на выставке свой стенд, на котором презентовала проект «Зеленая шина». В результате поэтапной переработки отработанные автомобильные покрышки становятся сырьем для производства новых шин, а также для «зеленого» моторного топлива.

На «Иннопроме» компания показала образцы экологичного топлива производства нефтеперерабатывающего комплекса «Татнефти», повышающего экономичность двигателей и увеличивающего пробег на одном баке.

На стенде компании были выставлены также высокотехнологичные композитные решения. Посетители смогли узнать о преимуществах продукции для нефтегазодобычи и жилищно-коммунального хозяйства производства предприятия «Татнефть-Пресскомпозит».

Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Технологические хабы – новый промышленный ландшафт Евразии», в которой принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Мы рассматриваем выставку как важную площадку для укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии, прежде всего – с братским Узбекистаном», – сказал, в частности, Рустам Минниханов.

Выставка «Иннопром. Центральная Азия» проходит с 20 по 22 апреля. Это одна из ключевых площадок для развития промышленного сотрудничества в Евразийском регионе. Событие объединило примерно 500 компаний из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, ОАЭ, Азербайджана.

На полях выставки прошли 13 сессий, на которых обсуждались ключевые темы развития промышленности: «зеленый» вектор индустриализации, современные транспортные решения, передовые энергетические технологии, цифровизация производства и применение искусственного интеллекта.