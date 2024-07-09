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На «Иннопроме» подписано соглашение о развитии промпарков в Татарстане
Совместно развивать промышленные парки в Татарстане договорились Ассоциация индустриальных парков России и ООО «Унипарк» — дочерняя компания Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Соглашение о сотрудничестве было подписано на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Стороны планируют осуществлять информационное партнерство для развития промпарков в республике. Это соответствует реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Мы рады вступить в Ассоциацию индустриальных парков России! Уверен, что совместная работа откроет новые возможности для развития промышленных парков Республики Татарстан», — отметил директор ООО «Унипарк» Марат Шакиров.
Татарстан очень исполнителен в работе с индустриальными парками и является одним из лидеров по количеству таких площадок на своей территории, заявил исполнительный директор АИП РФ Денис Журавский.
Ожидается, что партнерство поспособствует привлечению финансирования и обеспечит поддержку республиканских проектов.
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