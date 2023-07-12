На «Иннопром-2023» предложили сделать Татарстан окном для экспорта в страны ОИС

Татарстан, как лидер цифровизации среди регионов России, может стать окном для экспорта в страны Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом на круглом столе в рамках выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге заявил замглавы Минцифры РТ Рустам Хидиятуллин.

Он отметил, что этому способствуют прочные торгово-экономические отношения республики с исламским миром.

Кроме того, Хидиятуллин представил цифровой портфель для экспорта на примере Татарстана, в котором выделил четыре ключевых направления цифровых продуктов: госуправление, медицина, образование и промышленность.

В свою очередь, представитель администрации Раиса Республики Татарстан Ленар Файзутдинов представил исследование цифровизации стран ОИС, согласно которому данный регион отличает уникальное на данный момент сочетание экономического и социального потенциала.

Об этом свидетельствует молодое растущее население с высоким уровнем запроса на цифровые услуги, при этом сам уровень цифровизации в странах ОИС в среднем ниже, чем в остальном по миру.

«Мы исследовали четыре макрорегиона исламского мира – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и СНГ. Уровень развития цифровизации очень неравномерен, есть лидеры, такие как ОАЭ, Малайзия, Индонезия, Казахстан, есть аутсайдеры – Пакинстан, Сирия, Йемен», – пояснил Файзутдинов.

Он отметил, что анализ планов и бюджетов по все странам показал амбициозное увеличение расходов на цифровизацию в течение ближайших нескольких лет.

«Например, в Малайзии планируется увеличение доли цифровой экономики до 25,5% ВВП уже к 2025 году. Также для всех стран, независимо от текущего уровня цифровизации, ключевыми треками являются кибербезопасность и укрепление суверенности в цифровом пространстве. А у России в этой сфере есть множество разработок мирового уровня», – отметил Файзутдинов.

Отметим, что в круглом столе «Цифровая кооперация через группу стратегического видения «Россия-Исламский мир» приняли участие все 57 торговых представителей России за рубежом, которые также поделились своим видением ситуации перспектив для экспорта российских цифровых решений.

Подводя итоги обсуждения, все спикеры сошлись во мнении, что работа по цифровому экспорту должна вестись не точечно, а системно.