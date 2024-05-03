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На инфраструктуру муниципальных промпарков Татарстана потратят более 486 млн рублей
В этому году в Татарстане на создание, модернизацию и реконструкцию инженерной, энергетической и дорожной инфраструктуры муниципальных промышленных парков предполагается потратить 486,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
В частности, планируется провести дорожные работы в пяти индустриальных парках за 129,9 млн рублей. Еще в четырех промпарках будут созданы, модернизированы и реконструированы объекты инженерной и энергетической инфраструктуры за 356,5 млн рублей.
Средства будут выделены из республиканского бюджета. Министерством экономики РТ собирается заключить соглашения о сотрудничестве с соответствующими управляющими компаниями индустриальных парков и муниципальными районами.
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