На III Казанский глобальный молодежный саммит приедут представители 43 стран

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С 21 по 24 августа состоится III Казанский глобальный молодежный саммит. На него приедут руководители министерств и ведомств, отвечающие за молодежную политику, из 43 стран, а также представители крупных международных организаций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил помощник Раиса РТ, председатель республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«В этом году основные направления Казанского глобального молодежного саммита — это digital-тренды и цифровые решения в молодежной среде, роль современных технологий в воспитании детей и молодежи, традиционные ценности в формировании будущего поколения. В этом году участвуют 43 страны, что говорит об отношении к Татарстану и России в целом в мировом сообществе. Нас поддержал и генеральный секретарь ОИС, организация направила приглашения для участия во все государства объединения, что говорит о признании Казани как значимой платформы для коммуникации», — отметил спикер.

Тимур Сулейманов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гуманитарные проекты, такие как Казанский глобальный молодежный саммит, имеют очень долгосрочный эффект. Это не то мероприятие, где результаты можно посчитать сразу в цифрах, это долгосрочная перспектива. Именно здесь зарождаются дружеские отношения между представителями разных стран, которые через года будут занимать высокие должности в своем государстве, добавил Сулейманов.

Помимо деловой программы, участников форума ждет и культурная. Их познакомят с татарской национальной культурой и проведут экскурсию по городу, добавила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Айгуль Сабирова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы начнем встречу гостей с обзорной экскурсии по Казани, обязательно покажем Кремль и объекты молодежной политики. Затем, после нетворкинг-сессий, мы завершим первый день матчем дружбы в экстрим-парке „УРАМ“. Второй день пройдет в Ратуше, где будет церемония открытия саммита и начнутся сессии. Также планируем провести заседание министров по делам молодежи и спорта, где одной из тем станет проведение юношеских исламских спортивных игр в Казани», — пояснила она.

Также во второй день саммита гостей ознакомят со спортивной инфраструктурой города, а также национальной татарской кухней. На третий день состоятся сессии, где обсудят благополучие молодежи в XXI веке, современные вызовы и ментальное здоровье. Кроме того, будут заключены ряд соглашений о сотрудничестве между странами, заключила Сабирова.