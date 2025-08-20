III Форум абыстаев собрал более 100 участниц из Татарстана и соседних регионов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В мечети «Марджани» в Казани прошел III Форум татарских абыстаев, который собрал более 100 делегатов – руководителей женских объединений при мухтасибатах в районах Татарстана, главных абыстаев казанских мечетей, а также активисток мусульманской жизни из Мордовии, Ульяновской области, республики Марий Эл.

Форум посвящен 1500-летию Пророка Мухаммада, которое отмечается в текущем 1447 году по хиджре.

На торжественном открытии форума гостей приветствовали Помощник Раиса РТ Марат Гатин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и заместитель муфтия по работе с мухтасибатами, имам-хатыб мечети «Марджани» Равиль хазрат Зуфаров.

«Это очень важное мероприятие. Женщина – это всегда опора, поддержка для мужчины. Каждая из вас в своих районах и регионах ведет большую, важную и нужную работу. Пусть Аллах всегда поможет вам в этом великом труде. Удачи вам, пусть форум пройдет плодотворно», – обратился Марат Гатин к участникам.

Камиль хазрат Самигуллин поздравил всех гостей с наступающим праздником Мавлид.

«Заканчивается месяц Сафар, 23 числа с вечерним намазом наступит Рабиуль-авваль – месяц, когда родился наш Пророк Мухаммад саллаллаху-галяйхи-вэ-саллям. Чем отличается этот месяц в этом году? Как мы знаем, нашему Пророку первое откровение было ниспослано в 40 лет. После того, как в течение 13 лет занимался призывом к исламу в Мекке, он был вынужден переехать в Медину. В 53-летнем возрасте он совершил хиджру. А сегодня у нас 1447-й год (по хиджре – ред.), значит, исполняется 1500 лет со дня его рождения», – пояснил муфтий, пригласив участников форума на общегородской праздник «Мавлид», который пройдет в Казани 29 августа.

«Праздник начнется в 15:00 у памятника татарскому богослову Шигабутдину Марджани в Старо-Татарской слободе. Среди наших гостей будут разыграны путевки на умру, подарки, религиозные книги. На сцене прозвучат мунаджаты, проповеди», – рассказал Камиль хазрат Самигуллин.

После официальных выступлений форум продолжил работу в формате дискуссионных площадок и мастер-классов. Состоялись панельные дискуссии на темы: «Духовность в жизни мусульманки», «Семейные ценности в мусульманской культуре», «Патриотизм и мусульманство». В ходе форума также обсуждались актуальные вопросы, с которыми мусульманки сталкиваются в обществе. По итогам форума была принята резолюция.

Зульфия Шавалиева