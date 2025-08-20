news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 19:03

III Форум абыстаев собрал более 100 участниц из Татарстана и соседних регионов

Читайте нас в
Телеграм
III Форум абыстаев собрал более 100 участниц из Татарстана и соседних регионов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В мечети «Марджани» в Казани прошел III Форум татарских абыстаев, который собрал более 100 делегатов – руководителей женских объединений при мухтасибатах в районах Татарстана, главных абыстаев казанских мечетей, а также активисток мусульманской жизни из Мордовии, Ульяновской области, республики Марий Эл.

Форум посвящен 1500-летию Пророка Мухаммада, которое отмечается в текущем 1447 году по хиджре.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На торжественном открытии форума гостей приветствовали Помощник Раиса РТ Марат Гатин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и заместитель муфтия по работе с мухтасибатами, имам-хатыб мечети «Марджани» Равиль хазрат Зуфаров.

«Это очень важное мероприятие. Женщина – это всегда опора, поддержка для мужчины. Каждая из вас в своих районах и регионах ведет большую, важную и нужную работу. Пусть Аллах всегда поможет вам в этом великом труде. Удачи вам, пусть форум пройдет плодотворно», – обратился Марат Гатин к участникам.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Камиль хазрат Самигуллин поздравил всех гостей с наступающим праздником Мавлид.

«Заканчивается месяц Сафар, 23 числа с вечерним намазом наступит Рабиуль-авваль – месяц, когда родился наш Пророк Мухаммад саллаллаху-галяйхи-вэ-саллям. Чем отличается этот месяц в этом году? Как мы знаем, нашему Пророку первое откровение было ниспослано в 40 лет. После того, как в течение 13 лет занимался призывом к исламу в Мекке, он был вынужден переехать в Медину. В 53-летнем возрасте он совершил хиджру. А сегодня у нас 1447-й год (по хиджре – ред.), значит, исполняется 1500 лет со дня его рождения», – пояснил муфтий, пригласив участников форума на общегородской праздник «Мавлид», который пройдет в Казани 29 августа.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Праздник начнется в 15:00 у памятника татарскому богослову Шигабутдину Марджани в Старо-Татарской слободе. Среди наших гостей будут разыграны путевки на умру, подарки, религиозные книги. На сцене прозвучат мунаджаты, проповеди», – рассказал Камиль хазрат Самигуллин.

После официальных выступлений форум продолжил работу в формате дискуссионных площадок и мастер-классов. Состоялись панельные дискуссии на темы: «Духовность в жизни мусульманки», «Семейные ценности в мусульманской культуре», «Патриотизм и мусульманство». В ходе форума также обсуждались актуальные вопросы, с которыми мусульманки сталкиваются в обществе. По итогам форума была принята резолюция.

Зульфия Шавалиева

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025