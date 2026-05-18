На ИИ-сервис для госструктур Татарстана выделят 152 млн рублей

В Татарстане на создание и внедрение сервиса на базе искусственного интеллекта для государственных и муниципальных нужд направят 152 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета Татарстана. Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации республики.

Согласно документации, система предназначена для использования сотрудниками органов власти и государственных учреждений республики. В рамках проекта планируется внедрение ИИ-агентов и моделей в сферу госуправления, образования, а также оказания государственных и муниципальных услуг.

Отмечается, что исполнитель должен обеспечить сопровождение и поддержку системы до 25 декабря текущего года.