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Спорт 2 мая 2024 14:18

На Игры БРИКС в Казани продано 10 тысяч билетов

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На Игры БРИКС в Казани продано 10 тысяч билетов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 23 апреля продано 10 тысяч билетов на соревнования Игр БРИКС в Казани. Об этом сообщают организаторы турнира.

Соревнования пройдут с 11 по 23 июня 2024 года. В настоящее время можно приобрести билеты на некоторые из дисциплин: плавание, спортивная гимнастика, фехтование, синхронное плавание, дзюдо, прыжки в воду, бадминтон, каратэ, спортивная борьба, самбо, ушу, корэш и борьба на поясах.

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что в ближайшие дни — 6-7 мая — в продаже появятся билеты на другие дисциплины.

«Среди них легкая атлетика, художественная гимнастика, пляжный волейбол, баскетбольное двоеборье, бокс, настольный теннис, гребной спорт,теннис, тяжелая атлетика», — перечислил он.

#брикс #владимир леонов
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