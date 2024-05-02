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На Игры БРИКС в Казани продано 10 тысяч билетов
С 23 апреля продано 10 тысяч билетов на соревнования Игр БРИКС в Казани. Об этом сообщают организаторы турнира.
Соревнования пройдут с 11 по 23 июня 2024 года. В настоящее время можно приобрести билеты на некоторые из дисциплин: плавание, спортивная гимнастика, фехтование, синхронное плавание, дзюдо, прыжки в воду, бадминтон, каратэ, спортивная борьба, самбо, ушу, корэш и борьба на поясах.
Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что в ближайшие дни — 6-7 мая — в продаже появятся билеты на другие дисциплины.
«Среди них легкая атлетика, художественная гимнастика, пляжный волейбол, баскетбольное двоеборье, бокс, настольный теннис, гребной спорт,теннис, тяжелая атлетика», — перечислил он.
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