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На Игры БРИКС в Казани поданы заявки из более чем 100 стран
Около 5 тысяч спортсменов из 100 стран подали заявки для участия в Играх БРИКС. Об этом со ссылкой на гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максима Денисова сообщает РИА Новости.
По его словам, подготовка в целом движется по намеченному плану. Однако до 15 мая должен быть определен финальный перечень видов спорта.
«По некоторым есть недобор стран, думаем, все-таки доберем по 10 стран на вид. На данный момент мы получили заявку от 4817 человек из 100 стран. На ряде объектов еще проводятся ремонтные работы», — заявил он во время заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Напомним, что соревнования состоятся в столице Татарстана 12-23 июня 2024 года.
По данным гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой, на Игры уже продано более 15 тысяч билетов.
«Мы видим растущий интерес публики. К сожалению, на данный момент заявок для иностранного вещания Игр у нас нет», — посетовала она.
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