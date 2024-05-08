На Игры БРИКС в Казани поданы заявки из более чем 100 стран

Около 5 тысяч спортсменов из 100 стран подали заявки для участия в Играх БРИКС. Об этом со ссылкой на гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максима Денисова сообщает РИА Новости.

По его словам, подготовка в целом движется по намеченному плану. Однако до 15 мая должен быть определен финальный перечень видов спорта.

«По некоторым есть недобор стран, думаем, все-таки доберем по 10 стран на вид. На данный момент мы получили заявку от 4817 человек из 100 стран. На ряде объектов еще проводятся ремонтные работы», — заявил он во время заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Напомним, что соревнования состоятся в столице Татарстана 12-23 июня 2024 года.

По данным гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой, на Игры уже продано более 15 тысяч билетов.

«Мы видим растущий интерес публики. К сожалению, на данный момент заявок для иностранного вещания Игр у нас нет», — посетовала она.