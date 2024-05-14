На игры БРИКС продали больше 20 тыс. билетов всего за несколько недель

На игры БРИКС продано уже более 20 тыс. билетов. Больше всего приобрели жители Казани. Также в топе Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«В продажу первая партия билетов на Игры БРИКС поступила 23 апреля. Уже сейчас есть возможность приобрести билеты на плавание, спортивную гимнастику, фехтование, синхронное плавание, дзюдо, прыжки в воду, бадминтон, каратэ, спортивную борьбу, самбо, ушу, корэш и борьбу на поясах», – добавил спикер.

Министр уточнил, что больше всего билетов продано жителям стран СНГ, но также ожидаются и гости из других стран.

Приобрести билеты можно на официальном сайте Игр БРИКС и на сайте официального партнера турнира kassir.ru. Они обойдутся от 100 до 300 рублей.