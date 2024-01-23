На «Играх Будущего» в Казани задействуют 2 тыс. волонтеров

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В казанском Дворце культуры химиков стартовало обучение волонтёров к «Играм Будущего». Подготовку пройдут добровольцы не только из Казани, но из других городов России.

«Проект уникальный, такого стыка физического и цифрового киберспорта еще не было, не проводилось, поэтому есть много нюансов, которые должны быть хорошо усвоены», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

На двухнедельном турнире задействуют 2 000 волонтёров из 20 стран с учётом запасных добровольцев. Их отобрали из 7 000 претендентов. Задача тренингов – сформировать позитивное отношение к «Играм Будущего», улучшить навыки коммуникации с клиентскими группами мероприятия, усвоить смысл и ценности, принципы фиджитал-стиля жизни и вида спорта, «прокачать» базовые компетенции волонтера.

В обучении есть три основных этапа: на первом этапе тренеры знакомят волонтёров с особенностями фиджитал-формата, помогают развить навыки, необходимые для работы на турнире. Второй этап основывается на получении информации по своим задачам о специфике работы и зонах ответственности. На заключительном этапе волонтёры познакомятся с менеджерами объектов «Игр Будущего» и побывают на площадках, где им предстоит работать. Программа продлится до середины февраля. На сегодняшний день штат укомплектован.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Само волонтёрство для меня имеет долгий путь, и, когда я узнала, что будут «Игры Будущего», слияние физического и онлайн-формата, я захотела посмотреть, как это будет реализовано. Меня сразу взяли, потому что я долгое время являюсь волонтёром», – отметила одна из добровольцев Диана Габдуллина.

Международный мультиспортивный турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.