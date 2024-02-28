На «Играх Будущего» в Казани работают 20 медпунктов и 65 медицинских бригад

В столице Татарстана Казани идет Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Организация Фиджитал Игр вызвала восхищение у гостей и участников соревнований. Не остаются в стороне и медицинские специалисты республики.

Еще в 2023 году Минздрав Татарстана создал рабочую группу для медицинского сопровождения Игр Будущего. Были разработаны планы, назначен медицинский персонал. На основе Казанской государственной медицинской академии был организован аккредитационный цикл по спортивной медицине для врачей, который включал помощь при травмах на игровом поле, лечение спортивных травм и т.д.

Фото: © Минздрав РТ

Были проведены краткосрочный цикл повышения квалификации по неотложной помощи и инфекционной безопасности, практические занятия с медицинским персоналом на объектах Игр по неотложной помощи. Была установлена схема госпитализации с объектов Игр и организован ежедневный мониторинг медицинских обращений.

Медицинская помощь предоставляется на всех уровнях:

на объектах Игр, на соревновательной и в зрительской зонах с помощью мобильных медицинских бригад;

в медицинских пунктах,

скорая медицинская помощь,

стационарная помощь в уполномоченных больницах.

Фото: © Минздрав РТ

На объектах Игр (с учетом резерва) работают 20 медицинских пунктов, 40 мобильных медицинских бригад, 25 бригад скорой медицинской помощи. Всего для работы по медицинскому обеспечению Игр задействовано 583 медицинских работника. На базе ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» Казани функционирует Спортивная поликлиника. Здесь получают амбулаторную медицинскую помощь участники соревнований, а также технические официальные лица, партнеры, представители СМИ, персонал Игр Будущего и др.

Спортивная поликлиника предоставляет медицинские услуги по таким направлениям: терапия, спортивная медицина, травматология и ортопедия, физиотерапия, медицинский массаж и т.д. Также здесь проводится лечение спортивной травмы в остром периоде, направленное на скорейшее восстановление спортсмена к тренировочной или соревновательной практике. В работе спортивной поликлиники участвуют специалисты Федерального медико-биологического агентства России. Они организовали два кабинета для участников соревнований.

Фото: © Минздрав РТ

В кабинете спортивной медицины и восстановления спортсменов проводятся консультации спортивного врача, диагностика патологий, гипербарическая оксигенация, тейпирование и т.д. В кабинете медико-психологического восстановления специалистами ФМБА проводится психологическая диагностика спортсменов, коррекция психоэмоциональных и психофизиологических состояний, восстановление.

Стационарную медицинскую помощь оказывают лидирующие медицинские учреждения Татарстана: Городская клиническая больница №7 им. М.Н. Садыкова», Республиканская клиническая больница МЗ РТ, Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ, Республиканская клиническая инфекционная больница имени проф. Агафонова, Межрегиональный клинико-диагностический центр, Республиканская клиническая офтальмологическая больница, Республиканская стоматологическая поликлиника.

Фото: © Минздрав РТ

«Спортивные соревнование такого уровня – это большой испытание для нашего здравоохранения. Мы начали готовиться к медицинскому сопровождению Игр Будущего заранее. Нам помогает и то, что наши специалисты имеют большой опыт в организации международных спортивных соревнований, в том числе Универсиады, Чемпионата мира по водным видам спорта, Чемпионата мира по футболу. Сегодня наши медицинские работники делают все возможное, чтобы гости и участники Игр Будущего получили только хорошие впечатления», – отметил Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.