На Играх Будущего Ольга Павлова встретилась с волонтерами – медиками

Фото: Оркомитет Игр Будущего 2024

На Казань Экспо в рамках мероприятий «Игр Будущего» прошла встреча волонтеров – медиков с Заслуженным тренером РФ, Членом общественной палаты РТ Ольгой Павловой. Поговорили на темы новых проектов, связанных со спортом, а также обсудили в формате «вопрос – ответ» Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Разговор получился очень интересным. Поговорили и об "Играх Будущего". Это новый формат, у которого есть большое будущее. Это спорт, поэтому практика врачебная здесь тоже нужна и допинг – контроль со временем появиться. Поэтому говорили и о роли медицинских работников, которые работают на Играх. В целом мне понравилась их жизненная позиция. Многие ориентированы получить высшее образование, будут поступать в мединститут и очень хотят работать в новых регионах России, подшефных Татарстану», – поделилась итогами встречи Павлова.

Медобследование и допинг контроль были организованы на всех объектах проведения мероприятий Игр Будущего. Для оказания медицинской помощи определены ведущие медучреждения Казани. При подготовке к Играм был произведён расчёт необходимого количества медицинских пунктов, мобильных бригад, бригад скорой помощи. На объектах Игр запланирована работа 20 медпунктов, 40 мобильных медицинских бригад и организация дежурства 24 бригад скорой помощи. Так же было подготовлено соглашение о сотрудничестве и проведении образовательных мероприятий между ДССП, РУСАДА и АРКИВС.

В свою очередь, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Республике Татарстан Анна Мубаракшина, которая также участвовала в мероприятии, отметила, что события такого масштаба, как «Игры Будущего» очень важны для современной молодежи.

«Для них побывать на таком крупном турнире международного уровня – это увидеть и узнать что-то новое. Они не застали Универсиаду и действительно наслаждаются моментом. Встреча, которая прошла сегодня тому подтверждение. Ребята с удовольствием послушали рассказ спикеров о новшествах в спорте, о его важности в жизни каждого человека и о стремлении идти только вперед. Естественно, такие мероприятия заряжают мотивацией и энергией. Также очень приятно встретить коллег-врачей, которые помогают в медицинском сопровождении Игр будущего. На данный момент более 300 волонтеров-медиков помогают врачам на медицинских объектах нашего города и вносят свой вклад в здоровье приезжающих гостей», – рассказала Мубаракшина

Помимо этого, Ольга Павлова совместно с организаторами Игр для участников встречи провели экскурсию по «Городу будущего».

«Для меня эта встреча была толчком двигаться дальше! Ольга Павлова с гордостью рассказала о своем деле. Она дала цельные советы, чтобы так же гореть своим делом как она! Помимо любви к спорту, был разговор и о любви к нашей Родине. Их слова очень затронули меня. Я во многом с ними согласна», – подчеркнула волонтер-медик «Казанского медицинского колледжа» Надежда Костенко.