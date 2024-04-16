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Спорт 16 апреля 2024 12:13

На Играх БРИКС в Казани состоится саммит министров спорта альянса

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На Играх БРИКС в Казани состоится саммит министров спорта альянса
Владимир Леонов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во время проведения Игр БРИКС в Казани с 21 по 24 июня состоится саммит министров спорта объединения. Запланировано обсуждение актуальных проблем и вопросов дальнейшего сотрудничества, сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Это будет отдельная деловая программа, которая будет проходить в рамках Игр БРИКС. Мы еще формируем повестку, она будет основана на актуальных вопросах и проблемах, существующих сегодня», – пояснил глава спортивного ведомства.

Кроме того, всех министров и спортсменов пригласят на Сабантуй, чтобы они могли погрузиться в культуру Татарстана, заключил Леонов.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#брикс #леонов владимир
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