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На Играх БРИКС в Казани состоится саммит министров спорта альянса
Во время проведения Игр БРИКС в Казани с 21 по 24 июня состоится саммит министров спорта объединения. Запланировано обсуждение актуальных проблем и вопросов дальнейшего сотрудничества, сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Это будет отдельная деловая программа, которая будет проходить в рамках Игр БРИКС. Мы еще формируем повестку, она будет основана на актуальных вопросах и проблемах, существующих сегодня», – пояснил глава спортивного ведомства.
Кроме того, всех министров и спортсменов пригласят на Сабантуй, чтобы они могли погрузиться в культуру Татарстана, заключил Леонов.
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