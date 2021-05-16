На гребне антициклона: Аномальная жара скажется на лесах, урожае и водоемах Татарстана

Леса закрыли на 21 день

Небывалая для мая жара со среднесуточными температурами на 9 и более градусов выше нормы установилась в Татарстане. В связи с этим с 14 мая на 21 календарный день вводится ограничение пребывания жителей республики в лесах и въезда в них транспортных средств.

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«В связи с установлением высокого класса пожарной опасности в лесах постановлением Правительства Татарстана вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения устанавливаются в отношении лесов, расположенных исключительно на землях лесного фонда республики. Они не действуют на лесопарковую зону в районе озера Лебяжье, на лес возле улицуе Дубравной в Казани, территорию около Голубых озер, и другие парки и скверы, лесопарки в городах. Там можно находиться, не нарушая правил пожарной безопасности», - сообщила пресс-секретарь Минлесхоза РТ Альмира Нуртдинова.

Спикер отметила, что въезды в леса будут перекрыты шлагбумами, будут установлены предупреждающие баннеры и аншлаги. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в предстоящие три недели будут организованы круглосуточные дежурства подведомственных учреждений Минлесхоза РТ и усилены патрули в лесных массивах. В лесах запрещено бросать мусор, рубить деревья, разжигать костры. В период действия особого противопожарного режима, который продлен до 26 мая, штрафы для нарушителей увеличены.

Может ли в случае длительной засухи предстоящим летом повториться ситуация 2010 года с пожарами в нашем регионе? Ведь в тот засушливый год засуха началась также в мае.

«В 2010 году шли теплые юго-восточные потоки с Казахстана. Жара продержалась почти 2,5 – 3 месяца. Были рекордные температуры до 40 градусов. Жара и засуха были затяжными. Точный прогноз на лето пока сделать сложно», - отметил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По данным Минлесхоза РТ сейчас ситуация с пожарами в лесах Татарстана держится на контроле.

Среднесуточные температуры подскочили на 9 градусов

В норме сегодня среднесуточная температура в Казани должна составлять 13 градусов, а 21 мая подняться до 15 градусов тепла. В действительности она на 9-10 градусов выше нормы.

Архив «Татар-информ»

«Это экстремальная обстановка. Ближайшие выходные в Казани будут жаркими, дневные температуры поднимутся до 32 градусов, что соответствует июльской погоде. В июле среднесуточные температуры примерно в эти дни составляют 20 градусов. В норме сегодня-завтра, по многолетним данным, среднесуточная температура должна составлять 14 градусов, а фактически она составит 25 градусов», - сообщил профессор КФУ.

Ранее Гидрометцентр РФ скорректировал долгосрочный прогноз на май. По предварительным данным, в целом за месяц превышение температуры в нашем регионе должно составить 0,5 градуса, ожидается недобор осадков. Экстремально жаркая погода в городе наблюдалась уже в конце майских праздников. Вся вторая декада месяца будет жаркой, положительная аномалия также составит 9 градусов. А вот прогноз по недобору осадков, скорее всего, оправдается.

«Недобор осадков прогнозируется в Казани и по всей республике, и он опасен. Он всегда бывает при антициклональной погоде. У нас антициклональная погода установилась с начала декады и получилась интересная ситуация. Это как большая гора, которую обтекают воздушные массы. С запада идет поток, который разбивается на две части. Одна часть идет на северо-восток, а другая – на юго-восток. В Москве дневные температуры на уровне 22-24 градусов, идут дожди и грозы, а к нам циклоническая фронтальная активность не проходит» - отметил Переведенцев.

Воздушные потоки, которые могли бы принести осадки, пока обходят наш регион стороной. Из этого следует сразу две неприятности: экстремально-высокие температуры за 30 градусов и отсутствие дождей. Стоит отметить, что в начале мая выпало около 10 мм осадков, что соответствует четвертой части месячной нормы. Среднемесячная майская норма температуры составляет 13,5 градуса.

Длительная засуха навредит сельскому хозяйству

Если жара и засуха окажутся затяжными, это может неблагоприятно сказаться на водоемах и сельском хозяйстве, считает профессор КФУ. Однако на данный момент ситуация еще не критическая.

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«Запасы влаги весной были приличными, зима была снежной. Снег растаял, влага ушла в почву. Кроме того, в апреле выпало 65 % осадков от месячной нормы. Сейчас самое главное – пожароопасность на полях и в лесах, ведь люди поджигают траву», - пояснил Юрий Переведенцев.

Сельскохозяйственные посадки, конечно, нуждаются во влаге. Спикер выразил надежду, что ситуация с погодой все-таки переменится. Однако когда это произойдет, пока неизвестно. Сейчас над территорией региона сформировался масштабный антициклон.

«Область высокого давления, облаков не так много. Сформировался антициклон, который длительное время поддерживается атмосферными процессами. Мы находимся на гребне антициклона. Будем надеяться, что со временем запад сумеет подействовать на нас и дождь к нам доберется», - добавил спикер КФУ.

Если после аномальной жары «откроется Арктика» и к нам придет холодный циклон, то сельхозкультуры могут погибнуть. Также опасны шквалы и смерчи, которые могут возникнуть при резкой смене метеорологической ситуации.

Длительная жара высушит водоемы

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ, на 14 мая уровень Куйбышевского водохранилища достиг отметки нормально-подпорного уровня и составляет 53,11 метра по Балтийской системе в верхнем бьефе гидроузла. На водохранилище проходит пропуск весеннего половодья. В плановом режиме проходят попуски для обеспечения сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов Волгоградской и Астраханской областей.

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«Высокие сбросные расходы в объеме 25 тыс. кубометров в секунду через гидроузел Куйбышевского водохранилища для обеспечения сельскохозяйственного попуска осуществлены с 25 апреля по 5 мая. В настоящее время осуществляются сбросные расходы в объеме 17,5 тыс. кубометров в секунду для обеспечения рыбохозяйственного попуска в Нижнюю Волгу», - отметили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Согласно прогнозным расчетам уровень Куйбышевского водохранилища будет поддерживаться на высоких отметках (53,1-53,3 метра по Балтийской системе у плотины гидроузла) до 26 мая, далее постепенно понизится до отметки нормального подпорного уровня 53 метра. Значительных резких снижений или повышений уровня Куйбышевского водохранилища на этот период не прогнозируется. В этом году ситуация на Волге складывается благополучно, но длительная засуха может неблагоприятно сказаться на мелких водоемах республики, считает Юрий Переведенцев.

«Стоки в Волге у нас регулируемые. В верховье Волги и на Каме в этом году было много снега, с уровнями воды все нормально. Сейчас много воды и в Казанке. При аномальной жаре с водоемов происходит большое испарение. Понятное дело, что жара не будет способствовать прибыли воды и в реках», - отметил собеседник «Татар-информ».

Рекорды мая и прогноз на лето

Оказывается, самым жарким май за всю 145-летнюю историю метеонаблюдений в Казани был в 1957 году. Тогда среднемесячная температура составила 18,5 градуса. На втором месте в этом жарком рейтинге май весны 2010 года с температурой 18,3 градуса. Третье место поделили последние весенние месяцы в 1921 и 2014 годах со средней температурой 17,6 градуса.

Архив «Татар-информ»

«Самым жарким днем в мае выдалось 31 мая 2007 года с температурой 36,6 градуса. В первой половине месяца (до 14 мая) самым жарким днем было 12 мая 2019 года, когда столбик термометра поднимался до 33,9 градуса», - сообщил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев.

По предварительным прогнозам Гидромета РФ, температура в июне, июле и августе в нашем регионе будет на уровне средней многолетней нормы. Таков прогноз и по осадкам. В июне и июле среднемесячная сумма осадков в Казани составляет 70 мм, в августе – немного меньше. Среднемесячная температура в июле в столице Татарстана составляет 20 градусов, в июне и августе – 18 градусов. Долгосрочные прогнозы обычно оправдываются на 60-70%.