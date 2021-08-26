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Ру Тат
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26 августа 2021  10:36

На грантовый конкурс «Агростартап-2021» в Татарстане поступило 152 заявки

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В Татарстане завершился конкурсный отбор проектов на получение гранта «Агростартап». Всего поступило 152 заявки, шесть из которых подали индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в этом году. 

«Конкурсная комиссия отобрала 60 экономически эффективных проектов, которые уже в ближайшее время дадут производство сельскохозяйственной продукции, создадут наибольшее количество рабочих мест в год получения гранта», — отметили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. 

Приоритетным направлением стало молочное животноводство — 24 участника получат 73 млн рублей. По направлению «Откорм КРС» отобрали 22 проекта, которые были оценены в более чем 66 млн рублей. Также популярны овцеводство, коневодство, птицеводство, овощеводство, производство рыбы, выращивание ягодных, плодовых и зерновых культур. 

На 2021 год по данной программе предусмотрено 160 млн рублей. 

 

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