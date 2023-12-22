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На границе с Татарстаном произошло смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком
Авария произошла накануне в десять часов вечера на территории Малопургинского района Удмуртской Республики, на границе с Татарстаном.
Как сообщают в Госавтоинспекции Удмуртии, 44-летний водитель Volkswagen Touran выехал на обгон, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем «Shacman» в составе полуприцепа.
В результате столкновения водитель и пассажир Volkswagen – 26-летний молодой человек, погибли на месте, второй пассажир – 43-летний мужчина, скончался в больнице.
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