news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
17 июля 2022  20:37

На границе с Латвией простаивают более тысячи российских грузовиков

news_top_970_100

На латвийско-российской границе скопились гигантские очереди из грузовых автомобилей, заявила служба государственных доходов Латвии.

По данным ведомства на воскресенье, 17 июля, 850 грузовиков находится в Терехово, 400 — в Гребнево, еще 300 в Силене, 150 — в пункте в Патерниеки. Время ожидания в очереди может составлять от тридцати двух часов до 6 суток.

Ситуация связана с перенаправлением потока грузов, идущих в Калининградскую область, в связи с запретом транспортировки через Литву таких товаров, как стройматериалы, металл, дерево, удобрения и других.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100