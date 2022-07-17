На границе с Латвией простаивают более тысячи российских грузовиков

На латвийско-российской границе скопились гигантские очереди из грузовых автомобилей, заявила служба государственных доходов Латвии.

По данным ведомства на воскресенье, 17 июля, 850 грузовиков находится в Терехово, 400 — в Гребнево, еще 300 в Силене, 150 — в пункте в Патерниеки. Время ожидания в очереди может составлять от тридцати двух часов до 6 суток.

Ситуация связана с перенаправлением потока грузов, идущих в Калининградскую область, в связи с запретом транспортировки через Литву таких товаров, как стройматериалы, металл, дерево, удобрения и других.