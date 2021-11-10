На границе Литвы и Белоруссии начал действовать режим ЧС

На белорусско-литовской границе сегодня вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Предполагается, что он будет действовать в течение месяца, сообщают «Известия».

Мера принята из-за обострения обстановки, связанной с нелегальной миграцией. Режим ЧС, включающий пропускной режим и запрет на собрания и использование средств связи для мигрантов, действует вдоль всей границы между странами, а также в пределах 5 километров от нее, на территории регистрации иностранцев в Пабраде, Мядининкае, Кибартае, Рукле и в лагере в Науйининкае.