news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
10 ноября 2021  07:24

На границе Литвы и Белоруссии начал действовать режим ЧС

news_top_970_100

На белорусско-литовской границе сегодня вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Предполагается, что он будет действовать в течение месяца, сообщают «Известия».

Мера принята из-за обострения обстановки, связанной с нелегальной миграцией. Режим ЧС, включающий пропускной режим и запрет на собрания и использование средств связи для мигрантов, действует вдоль всей границы между странами, а также в пределах 5 километров от нее, на территории регистрации иностранцев в Пабраде, Мядининкае, Кибартае, Рукле и в лагере в Науйининкае.

#незаконные мигранты #литва #Белоруссия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное