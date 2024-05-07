На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой

Инцидент со стрельбой случился сегодня на границе между Таджикистаном и Киргизией, сообщает РИА Новости.

По данным киргизской погранслужбы, около 12:20 (по местному времени, 9:20 по московскому времени) недалеко от села Ак-Босого в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии пограничный наряд заметил граждан Таджикистана, которые пасли скот на киргизской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы.

Пограничники Киргизии потребовали, чтобы граждане Таджикистана покинули территорию Кыргызстана, но они проигнорировали это требование. Более того, они начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана.

В целях предотвращения эскалации конфликта пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана.

Среди пограничников Кыргызии пострадавших нет. По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу. Однако точные обстоятельства, место и время получения ранения неизвестны, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию.

В ближайшее время ожидается встреча пограничных представителей обеих сторон. На данный момент обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная.