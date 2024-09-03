На границе Иркутской области и Бурятии обнаружен пропавший с радаров вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, пропавший с радаров на границе Иркутской области с Бурятией, найден. Все члены экипажа живы, сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ранее следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщали, что пропала связь с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск – Орлик. Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В Центре поиска и спасения уточнили, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека.