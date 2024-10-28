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На границе Брянской области отразили попытку вторжения ДРГ
На границе Брянской области отражена попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы, ликвидировано четверо диверсантов, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
У ликвидированных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам, заявили в ФСБ.
В спецслужбе добавили, что на теле одного из диверсантов оказалась татуировка американского спецназа.
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