На границе Брянской области отразили попытку вторжения ДРГ

На границе Брянской области отражена попытка вторжения диверсионно-разведывательной группы, ликвидировано четверо диверсантов, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

У ликвидированных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам, заявили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что на теле одного из диверсантов оказалась татуировка американского спецназа.