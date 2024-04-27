«На грани возможного»: в Казани проходит марафон в поддержку донорства костного мозга

Сегодня в Казани стартовал благотворительный забег в поддержку донорства костного мозга. Возглавил его амбассадор донорства костного мозга в России Артем Алискеров. В рамках забегу участники пробегут вместе 50 километров по городу.

Еженедельные благотворительные забеги «На грани возможного» проходят по всей стране в разных регионах. В Казани забег будет стартовать в шестой раз. Предыдущие старты прошли в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове. Всего запланировано 13 забегов в разных городах страны.

Четырехкратный мировой рекордсмен Артем Алискеров перенес острый лимфобластный лейкоз и 31 курс химиотерапии. Три года назад он завершил лечение, после чего стал амбассадором донорства костного мозга, чтобы привлечь внимание к проблемам онкологии и популяризации донорства костного мозга в РФ.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я второй раз провожу забег в Казани. В прошлом году мы бежали марафоны по всей стране и Казань стала одним из городов-участников. Это был проект “Давай вступай”. Сейчас у нас проект “Ультра 50”, который, как и предыдущий, направлен на пропаганду донорства костного мозга. Мы выступаем в вузах, онкоцентрах, а на следующий день бежим», – поделился Артем Алискеров.

Он поделился, что это своего рода генеральная репетиция основных забегов – в Лужниках за 10 дней Алискеров со своими и единомышленниками планирует пробежать сразу 20 марафонов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы планируем стартовать от озера Байкал в Москву. Бежать будем 50 дней подряд, каждый день по сто километров. Все эти мероприятия посвящены пропаганде донорства. В прошлом году мы увидели очень хороший результат, который дали такие забеги: за 72 дня марафона в реестр доноров костного мозга вступило более 30 тысяч человек. Нам стали рассказывать, что люди, которые вступили в реестр благодаря нашим марафонам, спасли жизни восьми человек. При чем это только те случаи, о которых мы знаем», – поделился он.

Артем Алискеров отметил, что быть донором – задача, которая посильна каждому. При этом она чрезвычайно важна.

«Что может быть важнее, чем то, что ты спас чью-то жизнь? Я брал интервью у девушки по имени Крестина, которая спасла человека, став донором. Она сказала: “Я не могу помогать деньгами людям, но я отдала свои стволовые клетки и спасала жизнь человеку. Я почувствовала себя какой-то особенной”», – рассказал спортсмен.

В забеге приняли участие и бегуны из проекта «Пять верст».

«Каждое утро в субботу в девять утра мы стартуем в центральном парке имени Горького. Мы бежим пять километров – это два больших круга. Наша традиция на финише попить чай с печеньками. В этом году мы бежим с командой Артема Алискерова, которая подписала соглашение с “Пять верст” по всей России. Теперь наши страты проходят совместно», – рассказал участник проекта «Пять верст» Ринат Галиев.

Ринат является почетным донором – он 81 раз сдал кровь.

«Я пришел к этому очень давно, проходил обучение в другом городе и к нам приехал мобильный пункт сдачи крови, мне предложили стать донором, после чего мне позвонили, сказали, что мой фенотип очень нужен, и попросили приходить почаще. Я также состою и в реестре доноров костного мозга», – отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В сегодняшнем забеге приняли участие около 20 человек – это не только жители Казани, но и других городов республики. Одна из участниц даже приехала из Липецка.

«Я участница проекта “Пять верст”, бегаю в своем городе. В Казань меня отправили в командировку, и я нашла возможность пробежаться здесь. Я еще не являюсь донором, но всерьез об этом задумываюсь», – рассказала Наталья Соломахина.

Чтобы попасть в реестр доноров костного мозга, достаточно лишь сдать 5 мл крови в донорском центре.