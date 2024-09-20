На градостроительном совете Казани рассмотрели 14 новых проектов

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В исполкоме Казани прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности в историческом поселении. Рассмотрено 14 проектов, которые в дальнейшем обсудят на заседании межведомственной республиканской комиссии под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба мэрии.

Провел заседание мэр Казани Ильсур Метшин. В нем также приняли участие помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, заместитель руководителя исполкома города Азат Нигматзянов, главы районных администраций и другие официальные лица.

В частности, была рассмотрена концепция реконструкции базы Западного РЭС, находящейся на улице Клары Цеткин. По словам главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, при разработке проекта специалисты уделили внимание связи пространства с бывшей площадкой Казанского вертолетного завода, а также к расположению объекта вблизи реки Казанки.

Промышленное здание должно получить достаточно скромный облик с треугольной крышей — сдержанность решений призвана поддержать существующую атмосферу. Члены рабочей группы уточнили, что прилегающая территория может быть украшена малыми архитектурными формами.

Участники заседания также рассмотрели проект строительства жилого дома на улице Степана Халтурина. Ранее здесь располагалось здание детского сада, которое снесли из-за его аварийного состояния. Обсудили они и многофункциональный комплекс гостиничного типа на пересечении улиц Петербургская и Ульянова-Ленина. Дизайн здания (карнизы, кровля и так далее) будет дорабатываться.

Кроме того, Ильсияр Тухватуллина рассказала о планах по благоустройству пешеходной зоны по улицам Тихомирнова и Ульянова-Ленина, строительству офисного здании с террасой на крыше на улице Габдуллы Тукая и торгово-офисного здания на улице Некрасова, где планируется воссоздать историческую среду, а также о других инициативах.