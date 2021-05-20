На госуслугах заработала услуга выдачи выписок из ЕГРН

Минцифры России и Росреестр запустили новую услугу на портале госуслуг РФ. Теперь пользователям стало доступно получение выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

На портале можно оформить три основные вида документов: выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости и о переходе прав на объект недвижимости.

Для получения выписки пользователи должны иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Результаты появятся в личном кабинете в формате электронного документа, который будет подтвержден усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Данная выписка будет равнозначна бумажной, которая заверена должностным лицом Росреестра и печатью органа.

«Вывод государственных услуг на ЕПГУ — одно из мероприятий, которое включено в программу цифровой трансформации Росреестра, утвержденной в 2020 году, и реализуется совместно с Минцифры», — рассказала замруководителя Росреестра Елена Мартынова, курирующая вопросы цифровой трансформации.

По ее словам, данная услуга является самой популярной из всех, оказываемых ведомством. К 2022 году планируется, что на госуслугах появятся самые популярные услуги Росреестра, а уже к концу этого года — все виды выписок из ЕГРН.

С информацией о разных видах документов пользователей ознакомит цифровой помощник.