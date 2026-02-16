news_header_top
Общество 16 февраля 2026 15:47

На «Госуслугах» запустили сервис по покупке недвижимости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Росреестр участвует в реализации жизненных ситуаций в рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей». Один из таких сервисов доступен в Каталоге жизненных ситуаций на портале «Госуслуги» – это раздел «Приобретение недвижимости».

В управлении Росреестра по Татарстану пояснили, что сервис помогает разобраться в основных этапах сделки и создан для того, чтобы покупка и регистрация недвижимости были понятными и удобными. В нем также собраны ссылки на ресурсы, которые могут пригодиться при покупке жилья или другого объекта.

Раздел «Приобретение недвижимости» позволяет проверить права на объект, зарегистрированные в ЕГРН, узнать, есть ли ограничения или обременения, а также получить информацию о документах, которые стоит запросить у продавца.

Кроме того, пользователи могут ознакомиться с перечнем документов, необходимых для составления договора купли-продажи, найти пошаговую инструкцию по регистрации недвижимости и рекомендации о том, что делать после завершения регистрации.

Проект «Государство для людей» был утвержден правительством России и реализуется с 2021 года федеральными и региональными органами власти. Он направлен на то, чтобы выстроить более удобное взаимодействие государства, граждан и бизнеса, повысить качество жизни и укрепить доверие к государственным институтам за счет клиентоориентированного подхода. При реализации отдельных жизненных ситуаций используются информационные системы Росреестра.

#госуслуги #Недвижимость #Управление Росреестра по РТ
