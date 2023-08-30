На «Госуслугах» запустили сервис оповещения о лесных пожарах

Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через портал «Госуслуги». Раньше информацию можно было узнать лишь на правительственных порталах, в соцсетях ведомства и в СМИ.

Сейчас пользователям будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет. Благодаря им можно узнать о пожароопасной обстановке в регионе, в котором проживает гражданин, а также ограничениях, правилах отдыха на природе и других ситуациях.

«Заработал новый сервис информирования граждан России о пожароопасной обстановке в лесах. Россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов в регионах через портал госуслуг», — отметили в телеграм-канале Рослесхоза.