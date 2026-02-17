На Госуслугах запустили цифровой сервис для работы с наружной рекламой

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На портале Госуслуг запустили новый сервис для предпринимателей, работающих с наружной рекламой. С декабря прошлого года в разделе «Жизненные ситуации» появился комплекс цифровых инструментов, который позволяет вести весь цикл работы онлайн. Об этом сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан.

Для бизнеса в Татарстане ключевые процедуры перевели в электронный формат. Предприниматели могут искать свободные рекламные места на интерактивной карте, участвовать в торгах, получать разрешения, управлять договорами и размещением социальной рекламы – все через портал.

В ноябре 2025 года возможности раздела «Жизненные ситуации» расширили и для тех, кто только планирует открыть свое дело. В рамках федерального проекта «Государство для людей» сервис «Начни бизнес онлайн» получил дополнительные функции.

С декабря 2024 года пользователи могут не только зарегистрировать юридическое лицо, ИП или оформить статус самозанятого, но и дистанционно подключить кассовый аппарат и зарегистрировать товарный знак. Сервис продолжает дорабатываться с учетом потребностей бизнеса.

Тем, кто только собирается открыть компанию, система помогает составить пошаговый план запуска, выбрать подходящую систему налогообложения и подать все документы онлайн через личный кабинет на «Госуслугах». Пользователь получает информацию о каждом этапе и может отслеживать статус рассмотрения. Это, как ожидается, позволит предпринимателям сосредоточиться на развитии своего проекта, а не на бумажной работе.

Для регистрации бизнеса и доступа ко всем электронным услугам потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Ее можно оформить дистанционно через приложение «Госключ».

В декабре на портале заработали более 20 новых функций в уже существующих сервисах. Они касаются планирования и рождения ребенка, отдыха и оздоровления детей, поддержки семей с детьми и молодежи, поступления в колледжи и техникумы, программы «Земский учитель», помощи людям с инвалидностью, гражданам в трудной жизненной ситуации, прохождения диспансеризации, вопросов, связанных с домашними питомцами, особо охраняемыми природными территориями и владением самоходной техникой.

Также обновили ряд «жизненных ситуаций», связанных с защитой прав потребителей, открытием бизнеса (в том числе в сфере IT), покупкой недвижимости, организацией детского досуга, поддержкой россиян за рубежом и помощью при утрате близкого человека. Онлайн-сервисы развиваются в рамках нацпроекта Экономика данных.

Раздел «Жизненные ситуации» на «Госуслугах» объединяет в среднем около 17 взаимосвязанных услуг по одной теме. Такой формат «одного окна» позволяет получить комплексное решение без необходимости искать отдельные сервисы на сайтах разных ведомств, ездить по инстанциям и собирать документы. Все необходимые услуги для граждан и бизнеса собраны на портале «Госуслуги» и региональных платформах.

Ознакомиться с сервисами можно по ссылке.