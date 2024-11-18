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На «Госуслугах» запущен сервис по восстановлению документов
Россияне смогут подать заявления для восстановления или замены документов на портале «Госуслуги». Новый сервис получил название «Жизненная ситуация», сообщили в пресс-службе Правительства РФ.
Сервис поможет восстановить паспорт в случае его порчи, кражи или потери, полис, загранпаспорт, пенсионные документы, водительские права, документы об образовании.
По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, единый сервис повысит скорость и удобство получения этой госуслуги.
«Причем важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно, без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ.
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