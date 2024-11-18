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Общество 18 ноября 2024 14:52

На «Госуслугах» запущен сервис по восстановлению документов

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Россияне смогут подать заявления для восстановления или замены документов на портале «Госуслуги». Новый сервис получил название «Жизненная ситуация», сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Сервис поможет восстановить паспорт в случае его порчи, кражи или потери, полис, загранпаспорт, пенсионные документы, водительские права, документы об образовании.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, единый сервис повысит скорость и удобство получения этой госуслуги.

«Причем важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно, без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ.

#восстановление #документы #портал госуслуг
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